Спасение на воде. В Омской области потерявшихся рыбаков нашли по солнцу и волнам

Сообщение о потерявшихся рыбаках поступило в ГУ МЧС России по Омской области рано утром во вторник, 19 июля. Накануне вечером, 18 июля, отец с сыном отправились на рыбалку на озеро Салтаим в Крутинском районе, но обратно домой мужчины не вернулись.