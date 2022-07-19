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Спасение на воде. В Омской области потерявшихся рыбаков нашли по солнцу и волнам

Спасение на воде. В Омской области потерявшихся рыбаков нашли по солнцу и волнам

Вчера, 16:17
Фото: 55.mchs.gov.ru

В Омской области спасатели по звуку нашли потерявшихся рыбаков

Омичи потерялись в большом озере и не смогли самостоятельно добраться до берега.

Сообщение о потерявшихся рыбаках поступило в ГУ МЧС России по Омской области рано утром во вторник, 19 июля. Накануне вечером, 18 июля, отец с сыном отправились на рыбалку на озеро Салтаим в Крутинском районе, но обратно домой мужчины не вернулись.

Как выяснилось, мужчины рыбачили на надувной лодке далеко от берега, а когда решили вернуться, потеряли ориентир. Вскоре у омичей закончился бензин, и они решили заночевать у ближайшего берега.

Три омских спасателя отправились на поиски пропавших мужчин, и вскоре им удалось связаться с омичами. Они не смогли назвать четких ориентиров, и потому искать рыбаков пришлось по солнцу и направлению волн.

«При помощи двух этих параметров нам удалось определить примерное местонахождение рыбаков. Подойдя в примерный „квадрат“ поиска мы, использовали сигнальное говорящее устройство, размещенное на катере, и подавали звуковой сигнал. Позже созвонившись с одним из мужчин, стали ориентироваться по звуку. Мужчины сообщали дальше или ближе от них звучит сигнал», — рассказал старший государственный инспектор ГИМС Сергей Климик.

Через несколько минут спасатели заметили лодку омичей. Вся поисково-спасательная операция заняла около часа. От места, где изначально был разбит лагерь, рыбаков унесло на километров.

Спасатели пополнили запасы горючего в лодке рыбаков и сопроводили к лагерю. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась, отметили в ГУ МЧС России по Омской области. 

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