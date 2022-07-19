Руководители стран Европы теряют кресла из-за санкций

Как пишет Infox, во многих странах ЕС уже потеряло посты руководство, принимавшее решение о введении санкций против РФ. Так, лишилось своих кресел правительство Болгарии. Правительство Эмманюэля Макрона во Франции потеряло большинство в парламенте.
Утратил пост премьера Великобритании ярый противник России Борис Джонсон, ушел в отставку премьер Италии Марио Драги. Ожидается, что следующим в этой цепочке станет немецкий канцлер Шольц, который руководит страной, в значительной степени зависящей от импорта российского газа. Германия – одна из наиболее пострадавших от санкций стран ЕС, и недовольство граждан ситуацией стало очевидным уже давно.