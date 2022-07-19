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Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан

Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан

Вчера, 15:09
Фото: 1MI
Новый рейс запланирован в столицу соседнего Казахстана.

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили о старте рейсов из Омска в соседний Нур-Султан. Первый самолет по новому маршруту отправится уже 9 августа 2022 года. Отмечается, что на маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 на 100 мест.

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам один раз в день. Рейс в столицу Казахстана станет первым международным направлением из Омска, которое будет обслуживать Red Wings.

По информации сайта компании, билеты в Нур-Султан из Омска обойдутся от 5 650 рублей. 

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Самолет#Полет#Казахстан#Рейс
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