Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили о старте рейсов из Омска в соседний Нур-Султан. Первый самолет по новому маршруту отправится уже 9 августа 2022 года. Отмечается, что на маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 на 100 мест.