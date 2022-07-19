Red Wings объявил о запуске рейса из Омска в Нур-Султан

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили о старте рейсов из Омска в соседний Нур-Султан. Первый самолет по новому маршруту отправится уже 9 августа 2022 года. Отмечается, что на маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 на 100 мест.
Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам один раз в день. Рейс в столицу Казахстана станет первым международным направлением из Омска, которое будет обслуживать Red Wings.
По информации сайта компании, билеты в Нур-Султан из Омска обойдутся от 5 650 рублей.