По поручению Сергея Шелеста омские дорожники начали готовиться к зиме раньше срока

Во исполнение поручения Сергей Шелеста с начала лета завезено несколько партий антиобледенителей: 10 тысяч тонн галита (технической соли) и 25 тысяч тонн песка - это половина от запланированного объема. Из этих компонентов работники УДХБ замешивают пескосоляную смесь. Песок хранится на открытых площадках, а соль расфасована по пакетам: в каждом - по одной тонне антиобледенителя.