По поручению Сергея Шелеста омские дорожники начали готовиться к зиме раньше срока

Posted 19 июля 2022, 11:44
Published 19 июля 2022, 11:44
Modified 19 июля 2022, 11:44
Updated 19 июля 2022, 11:44
Во исполнение поручения Сергей Шелеста с начала лета завезено несколько партий антиобледенителей: 10 тысяч тонн галита (технической соли) и 25 тысяч тонн песка - это половина от запланированного объема. Из этих компонентов работники УДХБ замешивают пескосоляную смесь. Песок хранится на открытых площадках, а соль расфасована по пакетам: в каждом - по одной тонне антиобледенителя.
«Данная соль она идет для использования в зимних условиях, для посыпки дорог, ее смешивают с песком и посыпают дороги нашего города», - рассказал дорожный рабочий Дмитрий Борожейкин.
Эффективность этого реагента не раз подтверждалась в суровых условиях омской зимы - когда город накрывают снегопады. Под воздействием соли снег тает, а песок борется с гололедом.
«К предстоящему сезону мы планируем заготовить не менее 50 тысяч тонн пескосоляной смеси. В среднем, именно столько противогололедных материалов в течение сезона используется для предотвращения и ликвидации гололедных явлений на проезжей части и пешеходных зонах. На сегодняшний день при наших бюджетных возможностях песчано-соляная смесь - единственный материал, который зимой мы можем повсеместно использовать для борьбы с гололедом, - пояснил заместитель главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин.
Параллельно идет и подготовка спецтехники. Уже сформированы списки необходимых для ремонта машин запчастей, в ближайшее время заявки будут размещены на торгах. Кроме того УДХБ получило новые тракторы и мини-погрузчики. Ключи от всесезонной техники в июне водителям вручил мэр Омска Сергей Шелест.