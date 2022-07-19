От наказания не скрыться. Частный сектор Омска «напичкают» камерами видеонаблюдения

В частном секторе Омска установят камеры видеонаблюдения. Так власти хотят научить омичей не выбрасывать мусор куда попало. Нарушителей ждут серьезные штрафы.
Согласно новому законопроекту, принятому Госдумой в окончательном чтении, водителя, выбрасывающего мусор в неположенном месте, за повторное нарушение могут лишить автомобиля, а штраф для юридических лиц может достигать 200 тысяч рублей. Ужесточение коснется в частности и тех, кто выбрасывает мусор в леса и парки.
Фиксировать нарушителей будут при помощи камер видеонаблюдения, которые установят на санитарных площадках в частном секторе Омска в августе. Об этом стало известно на круглом столе, который прошел в мэрии.
«Мусор, который образовался после субботников, мы вывезли в течение 10 дней. Все, что появлялось на дорогах и в общественных местах после — этот мусор предприниматели выбрасывали нелегально. В этом году мы собрали на 1660 тонн различных отходов больше, чем в прошлом», — рассказала руководитель городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан.
Тем не менее на отдельных улицах в частном секторе постоянно образуются стихийные свалки. Поэтому под надзор попадут улицы:
Добавим, что на прошлой неделе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» через суд взыскало с предпринимателя 11 тысяч рублей за то что тот устроил свалку в неположенном месте. В настоящее время в судах находится еще 8 аналогичных дел.