От наказания не скрыться. Частный сектор Омска «напичкают» камерами видеонаблюдения

Добавим, что на прошлой неделе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» через суд взыскало с предпринимателя 11 тысяч рублей за то что тот устроил свалку в неположенном месте. В настоящее время в судах находится еще 8 аналогичных дел.