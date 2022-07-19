Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже участка, примыкающего к парку 30-летия ВЛКСМ. На нем располагается большая парковка и два строения, которые использовались для автомастерской. Теперь же владелец по какой-то причине решил продать этот участок.