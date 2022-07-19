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Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами

Омский парк 30-летия ВЛКСМ могут окружить торговыми центрами

Вчера, 17:20
Фото: 1MI

У парка 30-летия ВЛКСМ в Омске продают землю под торговый центр

На участке разрешено строительство торговых, офисных или развлекательных центров, говорится в объявлении.

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже участка, примыкающего к парку 30-летия ВЛКСМ. На нем располагается большая парковка и два строения, которые использовались для автомастерской. Теперь же владелец по какой-то причине решил продать этот участок.

Стоимость участка площадью 0.9 Га на улице Богдана Хмельницкого, 223/1 оценивают в 80 млн рублей. Отмечается, что к участку проведены электричество, вода и канализация, а вид участка позволяет построить на нем торговый центр или другое общественное место.

Фото: www.avito.ru
«Земельный участок возможно использовать под строительство торгового или бизнес центра, физкультурно-оздоровительного комплекса или организовать автомобильный рынок с услугами автосервиса», — говорится в объявлении.

Отметим, что в 2021 году в парке 30-летия ВЛКСМ ввели в эксплуатацию торговый центр, строительством которого занималась компания «Кедр». Спустя год ТЦ так и не открыли. Ранее сообщалось, что немногочисленные арендаторы торговых площадей не закончили ремонт внутри здания.

#Город#Новости#Омск#Торговый центр#Ольга Акамова
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