На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора

С 2010 по 2016 годы возглавлял НПП «Нефтехимия». В 2016 году его назначили на должность генерального директора «Полиома», он руководил предприятием в течение двух лет. С 2018 году работал старшим руководителем проектов Функции развития бизнеса в холдинге СИБУР.