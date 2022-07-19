На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора

Вчера, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки. Генеральным директором назначили Павла Евдокимова. Ранее этот пост занимал Игорь Тихонов. В пресс-службе предприятия рассказали, что изменения в составе руководства являются частью программы ротации управленческих кадров.
Паве Евдокимов работает в холдинге СИБУР с 2001 года, где постепенно поднимался по карьерной лестнице. Работал на руководящих должностях на заводах «Томскнефтехим» и «ПОЛИЭФ».
С 2010 по 2016 годы возглавлял НПП «Нефтехимия». В 2016 году его назначили на должность генерального директора «Полиома», он руководил предприятием в течение двух лет. С 2018 году работал старшим руководителем проектов Функции развития бизнеса в холдинге СИБУР.