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На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора

На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI

Павел Евдокимов стал новым гендиректором омского завода «Полиом»

Накануне, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки.

Вчера, 18 июля, в «Полиоме» произошли кадровые перестановки. Генеральным директором назначили Павла Евдокимова. Ранее этот пост занимал Игорь Тихонов. В пресс-службе предприятия рассказали, что изменения в составе руководства являются частью программы ротации управленческих кадров.

Паве Евдокимов работает в холдинге СИБУР с 2001 года, где постепенно поднимался по карьерной лестнице. Работал на руководящих должностях на заводах «Томскнефтехим» и «ПОЛИЭФ».

С 2010 по 2016 годы возглавлял НПП «Нефтехимия». В 2016 году его назначили на должность генерального директора «Полиома», он руководил предприятием в течение двух лет. С 2018 году работал старшим руководителем проектов Функции развития бизнеса в холдинге СИБУР.

#Вероника Жукова#Новости#Омск#Отставки и назначения#Политика
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