Красноярск оказался в десятке лидеров по уровню цифровизации в РФ

Как сообщает fedpress.ru, в список претендентов на самые “цифровизованные” попали свыше 200 городов страны. Оценивалось 47 показателей в 10 направлениях. Они касались, в частности, городского управления, умного ЖКХ, умного городского транспорта, туризма и сервиса, экономического состояния и инвестклимата и других областей.
Победителей определяли с помощью специально разработанного Индекса цифровизации «IQ городов». Города были разбиты на четыре различных категории, в зависимости от численности населения. Система была разработана в 2019 году федеральным минстроем и МГУ имени Ломоносова в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».