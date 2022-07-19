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Красноярск оказался в десятке лидеров по уровню цифровизации в РФ

Сегодня, 13:14
Красноярск оказался в десятке российских городов с самым большим уровнем цифровизации по итогам ушедшего года. Победителей награждали в Мурманске, где проходил Всероссийский форум «Умный город: Новые вызовы».

Как сообщает fedpress.ru, в список претендентов на самые “цифровизованные” попали свыше 200 городов страны. Оценивалось 47 показателей в 10 направлениях. Они касались, в частности, городского управления, умного ЖКХ, умного городского транспорта, туризма и сервиса, экономического состояния и инвестклимата и других областей.

Победителей определяли с помощью специально разработанного Индекса цифровизации «IQ городов». Города были разбиты на четыре различных категории, в зависимости от численности населения. Система была разработана в 2019 году федеральным минстроем и МГУ имени Ломоносова в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

 

#Светлана Павлова
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