Красноярск оказался в десятке лидеров по уровню цифровизации в РФ

Победителей определяли с помощью специально разработанного Индекса цифровизации «IQ городов». Города были разбиты на четыре различных категории, в зависимости от численности населения. Система была разработана в 2019 году федеральным минстроем и МГУ имени Ломоносова в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».