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Истекал кровью. Омский полицейский доставил в больницу раненого мужчину

Истекал кровью. Омский полицейский доставил в больницу раненого мужчину

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI

Омский полицейский помог раненому мужчине доехать до больницы

Мужчина чинил комбайн и получил травму руки. Кровотечение было такое сильное, что пришлось ехать в больницу.

Командир сцецроты ДПС, капитан полиции Александр Туманов нес службу на 837 км трассы Челябинск – Новосибирск. В это время рядом остановился автомобиль Lexus, из которого выскочила перепуганная девушка. 

Она попросила помочь отвезти мужчину в больницу. Оказалось, что сельчанин получил травму руки, когда ремонтировал комбайн. Остановить кровь самостоятельно не получилось.

Капитан полиции предложил водителю автомобиля ехать за патрульной машиной, которая включила проблесковые маячки. В это время на улице шел сильный дождь, на дороге была плохая видимость.

Полицейский сопроводил пострадавшего до больницы на улице Воровского, где мужчине оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой. По словам медиков, благодаря тому что врачи смогли оперативно вмешаться, удалось предотвратить большую кровопотерю.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#ГИБДД#Больница
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