Истекал кровью. Омский полицейский доставил в больницу раненого мужчину

Командир сцецроты ДПС, капитан полиции Александр Туманов нес службу на 837 км трассы Челябинск – Новосибирск. В это время рядом остановился автомобиль Lexus, из которого выскочила перепуганная девушка.
Она попросила помочь отвезти мужчину в больницу. Оказалось, что сельчанин получил травму руки, когда ремонтировал комбайн. Остановить кровь самостоятельно не получилось.
Капитан полиции предложил водителю автомобиля ехать за патрульной машиной, которая включила проблесковые маячки. В это время на улице шел сильный дождь, на дороге была плохая видимость.
Полицейский сопроводил пострадавшего до больницы на улице Воровского, где мужчине оказали медицинскую помощь, а затем отпустили домой. По словам медиков, благодаря тому что врачи смогли оперативно вмешаться, удалось предотвратить большую кровопотерю.