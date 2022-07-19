Исчез без следа. В Омске две недели разыскивают парня в камуфляжных шортах

Омская полиция сообщила о начале поисков 34-летнего мужчины, который две недели назад ушел из дома на Левобережье и пропал.
Известно, что омич вышел из дома на улице Конева 8 июля 2022 года, и до сих пор о нем нет никакой информации.
В день ухода омич был одет в куртку песчаного цвета с капюшоном, бирюзовую футболку и камуфлированные зеленые шорты. Мужчина сутулится, его рост составляет около 175 см. Волосы длинные темно-русые.
Сообщить любую информацию можно в полицию по телефонам 8-904-582-39-25, 79-31-02, 79-32-98. Фотография омича опубликована в сообществе омской полиции.