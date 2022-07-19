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Исчез без следа. В Омске две недели разыскивают парня в камуфляжных шортах

Исчез без следа. В Омске две недели разыскивают парня в камуфляжных шортах

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI

В Омске ищут парня, пропавшего на Левобережье

В полиции сообщили о начале поисков парня, который ушел из дома в начале июля.

Омская полиция сообщила о начале поисков 34-летнего мужчины, который две недели назад ушел из дома на Левобережье и пропал.

Известно, что омич вышел из дома на улице Конева 8 июля 2022 года, и до сих пор о нем нет никакой информации.

В день ухода омич был одет в куртку песчаного цвета с капюшоном, бирюзовую футболку и  камуфлированные зеленые шорты. Мужчина сутулится, его рост составляет около 175 см. Волосы длинные темно-русые.

Сообщить любую информацию можно в полицию по телефонам 8-904-582-39-25, 79-31-02, 79-32-98. Фотография омича опубликована в сообществе омской полиции.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Пропал#Пропажа#Человек#Поиски человека
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