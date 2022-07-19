H&M собирает вещи: сеть магазинов объявила распродажу

Однако, сами сотрудники компании расстроены данным фактом. Руководство выразило благодарность российским коллегам, которые трудились в компании. А Хелена Хельмерссон, исполнительный директор H&M, от имени всех сотрудников выразила любовь к российским клиентам сети.