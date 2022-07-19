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H&M собирает вещи: сеть магазинов объявила распродажу

19 июля, 19:25
Сеть магазинов масс-маркета с сожалением покидает российский рынок и распродает остатки.

Шведская компания по производству одежды окончательно покидает наш отечественный рынок. По информации, полученной от компании, в ближайшие сроки откроются центры H&M, в которых распродадут остатки товаров.

Руководство компании объяснило, что не может продолжать работу в России на фоне текущих политических событий, сообщает infox.ru.

Однако, сами сотрудники компании расстроены данным фактом. Руководство выразило благодарность российским коллегам, которые трудились в компании. А Хелена Хельмерссон, исполнительный директор H&M, от имени всех сотрудников выразила любовь к российским клиентам сети. 

#Ольга Земскова
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