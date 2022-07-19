Громкое назначение, новый авиарейс и снаряд в лесу. Омск за день

Новость № 1. На омском заводе «Полиом» назначили нового генерального директора. Пост занял Павел Евдокимов. Ранее должность занимал Игорь Тихонов. В пресс-службе предприятия рассказали, что изменения в составе руководства являются частью программы ротации управленческих кадров.
Новость № 2. В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили о старте рейсов из Омска в соседний Нур-Султан. Первый самолет по новому маршруту отправится уже 9 августа 2022 года. Отмечается, что на маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 на 100 мест.
Новость № 3. Любопытную и смертельно опасную одновременно находку сделали грибники, отправившиеся в лес в районе поселка Иртышский Омского района. Вместо подберезовиков и опят они наткнулись в зарослях на ржавый снаряд, лежавший там со времен Великой Отечественной войны.