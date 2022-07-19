ФИОП: в 15 российских вузах будут созданы стартап-студии

В последнюю декаду июля в 15 вузах РФ стартует программа по отбору стартап-студий. Проект реализуется Правительством страны совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). К 2030 году планируется увеличить их число до пятидесяти.

В рамках реализации федпроекта “Платформа университетского технологического предпринимательства” правительство намерено три года подряд выделять на создание и развитие стартап-студий до 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает newsnn.ru. Цель создания университетских стартап-студий - возможность предоставления студентам возможности поучаствовать в реальных бизнес-проектах в защищенных условиях внутри вуза. При этом значительно расширяются возможности для студентов и абитуриентов: они могут начать строить карьеру, а также стать участником программы “Стартап как диплом”. В рамках реализации программы инвесторам становятся доступными проверенные бизнес-команды с готовыми прототипами продуктов, а предпринимателям – мотивированные молодые люди, которые смогут годы спустя возглавить бизнес-проект. “Задача программы – создать условия и предоставить инструменты для раскрытия потенциала молодых предпринимателей. Подобная связь бизнеса и науки обеспечит массовость в создании стартапов, а также быстрое внедрение и коммерциализацию отечественных разработок”, - подчеркнул председатель правления Фонда Сергей Куликов. Он также упомянул, что Россия получит не только свою “фабрику” технологических компаний, но и поколение проактивных людей, которые смогут материализовать будущее. В конкурсе могут принимать участие и самостоятельные вузы, и объединения нескольких учебных заведений. Вся информация о программе размещена на сайте организатора https://fiop.site/uss/. Финалистам конкурса предоставляется возможность заключить соглашения с ФИОПом. Также Фонд предоставит поддержку по одной из возможных форм.