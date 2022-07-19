«Единая Россия» собирает предложения в «Народную программу» по благоустройству

Партия «Единая Россия» формирует «Народную программу». В рамках программы по поручению секретаря городского отделения партии Сергея Шелеста в городском бюджете предусмотрено дополнительно 30 млн рублей в этом году и 50 млн рублей в следующем на благоустройство города. Внести свои предложения в программу могут и омичи. Работа в этом направлении уже идет.
Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут встретился с жителями Ленинского округа. В основном говорили о благоустройстве территорий.
«В 2023 году будет выделено по 10 миллионов на каждый из пяти округов на благоустройство территорий. Их при помощи голосования выберут сами омичи. Что именно делать на отведенном участке, также решат жители, предлагая свои идеи в городскую администрацию», - рассказал Владимир Корбут.
По словам депутата омского городского Совета Алексея Саяпина, много предложений сделали жители Центрального округа по благоустройству придомовых территорий.
«Однако нельзя забывать и про частный сектор, планировать места для массового отдыха и там. Важным вопросом, который требует решения, остается путь к образовательным учреждениям для школьников — отсутствие освещения и безопасных тротуаров», — сказал он.
На встречах с депутатом омского городского Совета Антоном Ремневым жителей микрорайона беспокоит комфорт на придомовых территориях — от установок лавочек и урн до обустройства скверов.
«С таким предложением уже обратились жильцы домов по улицам 75 Гвардейской бригады, Олимпийской, Товстухо, Петра Осминина, Романенко. Некоторые жители просят включить в программу установку песочниц с навесом и оборудование детских площадок. Горожане предлагают очень интересные идеи, которые заслуживают внимания и реализации. Например, хотят сделать образовательные площадки в Чкаловском поселке, предлагают ставить не только детские качели, но и рассчитанные по весу и габаритам для взрослых», — рассказал депутат.
Как отметил депутат омского горсовета Андрей Никитин, на его округе волнуют омичей и вопросы мусора, строительство ливневых канализаций, площадок для выгула собак, путепровода и бассейна на Московке.
«Часть вопросов взял на контроль, активных жителей пригласил на личный приём», — подытожил Андрей Никитин.