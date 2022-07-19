«Единая Россия» собирает предложения в «Народную программу» по благоустройству

Партия «Единая Россия» формирует «Народную программу». В рамках программы по поручению секретаря городского отделения партии Сергея Шелеста в городском бюджете предусмотрено дополнительно 30 млн рублей в этом году и 50 млн рублей в следующем на благоустройство города. Внести свои предложения в программу могут и омичи. Работа в этом направлении уже идет.