Диетолог дала рекомендации желающим отказаться от фастфуда

По мнению диетолога, необходимо в первую очередь осознать и принять факт зависимости от фастфуда. Елена Соломатина отмечает, что такая пища оказывает воздействие на несколько каналов организма человека: возбуждает зрение за счет броской упаковки, влияет на вкус, обоняние. В комплексе это способствует повышению выработки гормонов удовольствия. Так появляется зависимость, и чтобы избавиться от нее, нужно научиться искать удовольствие в других источниках.