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Диетолог дала рекомендации желающим отказаться от фастфуда

Диетолог дала рекомендации желающим отказаться от фастфуда

Сегодня, 14:53
Фото: pxhere.com
Врач-диетолог рассказала, как отказаться от привычки употреблять фастфуд.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как побороть привычку употреблять в пищу фастфуд и перейти на правильное питание. Ее рекомендации приводит 360tv.ru, ссылаясь на Nation News.

По мнению диетолога, необходимо в первую очередь осознать и принять факт зависимости от фастфуда. Елена Соломатина отмечает, что такая пища оказывает воздействие на несколько каналов организма человека: возбуждает зрение за счет броской упаковки, влияет на вкус, обоняние. В комплексе это способствует повышению выработки гормонов удовольствия. Так появляется зависимость, и чтобы избавиться от нее, нужно научиться искать удовольствие в других источниках.

Соломатина советует заменить бургеры на полезный вариант блюда, дополняя его цельнозерновым хлебом вместе белого, и куриной грудкой, индейкой или рыбой вместо котлеты. Также в полезный бургер рекомендуется добавлять большое количество овощей. Соус для бургера можно сделать из томатной пасты, горчицы, корицы и чеснока.

Напитки с высоким содержанием сахара Елена Соломатина рекомендует заменять натуральными лимонадами, морсами — их можно приготовить дома. Впрочем, подчеркивает диетолог, даже полезные напитки не рекомендуется употреблять холодными. Низкая температура мешает организму переваривать пищу в нормальном режиме. 

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