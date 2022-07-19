Авария на федеральной трассе в Башкирии унесла жизнь четырех человек

Как сообщает fedpress.ru, по предварительным данным, «Лада Ларгус» выехала на встречную полосу, где в это время шел Ford Focus. Лобовое столкновение привело к гибели обоих водителей и одного пассажира «Лады». Они умерли еще до того, как приехала «скорая».