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Авария на федеральной трассе в Башкирии унесла жизнь четырех человек

Сегодня, 14:13
Автомобильная авария на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии унесла жизнь четырех человек.

Как сообщает fedpress.ru, по предварительным данным, «Лада Ларгус» выехала на встречную полосу, где в это время шел Ford Focus. Лобовое столкновение привело к гибели обоих водителей и одного пассажира «Лады». Они умерли еще до того, как приехала «скорая».

Еще трое пассажиров «Лады» были госпитализированы. Одну из пассажирок врачи спасти не смогли — травмы были слишком тяжелые. Погибшим было от 30 до 70 лет.

По данным «Башинформ», водитель «Лады Ларгус» занимался нелегальными пассажирскими перевозками. 

 

#Светлана Павлова
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