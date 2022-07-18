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Журналисты сообщили о серьезном ударе по курсу евро

18 июля, 17:36
Валюта ЕС может серьезно пострадать от изменения ряда факторов экономики.

По словам экономиста Даниэля Мора, редактора Frankfurter Allgemeine Zeitung, на курс евровалюты может повлиять целый спектр факторов, среди которых наиболее значимым является отключение поставок российского газа.

Нехватка энергетических ресурсов в Брюсселе может обернуться рецессией инфляции. Это может, в свою очередь, стать «идеальным штормом» для евро, пишет infox.ru.

Кроме прочего, сообщается, что, если текущая ситуация останется стабильной, она может также «немного отыграть». Невзирая на сказанное выше, "карты снова могут смешаться" – в случае ограничения транзита отечественных энергоресурсов.

#Ольга Земскова
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