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В Тюмени мальчик оказался по шею в воде, провалившись в затопленную ливнем яму

Вчера, 15:46
В Тюмени подросток оказался в яме глубиной более метра с дождевой водой. Наполненная доверху водой, с виду она напоминала обычную лужу.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на сообщение его матери в в группе «ЧС Тюмень», сын отделался ссадинами и ушибами, провалившись в яму во дворе дома № 8 по улице Пермякова. Причем, рядом с ямой находилась детская площадка.

О случившемся она написала в администрацию Тюмени, чтоб там воздействовала на управляющую компанию, не огородившую опасный участок.

Это сообщение просмотрели десятки тысяч человек. Причем, некоторые поделились своими подобными историями.

По словам одной из жительниц, два года назад примерно там же она и ее маленькая дочка оказались в яме по пояс в воде. И у ребенка до сих пор страх перед дождем. Поскольку из ямы они тогда еле вылезли.



#Светлана Павлова
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