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В салоне было 15 человек. В Омске грузовая Газель въехала в автобус с пассажирами

В салоне было 15 человек. В Омске грузовая Газель въехала в автобус с пассажирами

Вчера, 19:50
Фото: Город55

У Омского медуниверситета грузовая Газель столкнулась с пассажирским автобусом

Из-за аварии образовалась огромная пробка.

В Омске у медицинского университета столкнулись грузовая Газель и пассажирский автобус. Из-за аварии образовалась пробка.

36-летний водитель грузовой Газели в районе дома № 9 на Проспекте Мира вблизи остановки общественного транспорта «Медакадемия» не соблюдал дистанцию и въехал в пассажирский автобус.

Фото: Город55

Автобус марки ПАЗ ехал по 14 маршруту. В момент столкновения в салоне находились 15 человек. Как рассказали в Госавтоинспекции, большинство из них отделались испугом.

«За медицинской помощью обратился 18-летний пассажир автобуса», прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Авария#Пассажирский автобус
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