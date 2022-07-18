В салоне было 15 человек. В Омске грузовая Газель въехала в автобус с пассажирами

В Омске у медицинского университета столкнулись грузовая Газель и пассажирский автобус. Из-за аварии образовалась пробка.
36-летний водитель грузовой Газели в районе дома № 9 на Проспекте Мира вблизи остановки общественного транспорта «Медакадемия» не соблюдал дистанцию и въехал в пассажирский автобус.
Автобус марки ПАЗ ехал по 14 маршруту. В момент столкновения в салоне находились 15 человек. Как рассказали в Госавтоинспекции, большинство из них отделались испугом.
«За медицинской помощью обратился 18-летний пассажир автобуса», прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.