Ученые установили, что эффективность «ЭпиВакКороны» - не более двух процентов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, штаммы «дельта» и «омикрон» лучше всего подавляют «Спутник Лайт» и «Спутник V» с бустером. У них эффективность достигала 74 и 71 процента. У такой доли пациентов не были поражены легкие благодаря вакцинации. Исследовали лишь тех пациентов, что прошли полный курс.
Наихудшие результаты оказались у «ЭпиВакКороны». Она была эффективна против поражения легких только в двух процентах случаев. В то время как у обычного «Спутника V» с двумя дозами она достигала 56 процентов, у «КивиВака» – 46 процентов.