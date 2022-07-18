Ученые установили, что эффективность «ЭпиВакКороны» - не более двух процентов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, штаммы «дельта» и «омикрон» лучше всего подавляют «Спутник Лайт» и «Спутник V» с бустером. У них эффективность достигала 74 и 71 процента. У такой доли пациентов не были поражены легкие благодаря вакцинации. Исследовали лишь тех пациентов, что прошли полный курс.