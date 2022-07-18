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Ученые установили, что эффективность «ЭпиВакКороны» - не более двух процентов

Вчера, 15:46
После исследования учеными Европейского университета и Медицинского института имени Березина эффективности, которой достигают все пять российских вакцин от коронавируса, «ЭпиВакКорона» оказалась самой слабой по сравнению со «Спутником Лайт» и трехфазным «Спутником V».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, штаммы «дельта» и «омикрон» лучше всего подавляют «Спутник Лайт» и «Спутник V» с бустером. У них эффективность достигала 74 и 71 процента. У такой доли пациентов не были поражены легкие благодаря вакцинации. Исследовали лишь тех пациентов, что прошли полный курс.

Наихудшие результаты оказались у «ЭпиВакКороны». Она была эффективна против поражения легких только в двух процентах случаев. В то время как у обычного «Спутника V» с двумя дозами она достигала 56 процентов, у «КивиВака» – 46 процентов.

 

#Светлана Павлова
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