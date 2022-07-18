Город55
ГлавноеВсе новости
Стало известно, где в Омске сделают новые пешеходные переходы

Стало известно, где в Омске сделают новые пешеходные переходы

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI

В Омске на улице Будеркина появится проекционный пешеходный переход

До середины октября в Омске появятся еще 10 пешеходных переходов.

В Омске возле остановки транспорта «Шинный завод» появится проекционная «зебра» с подходами, искусственной неровностью, стойками и проектором, дорожными знаками и специальным светофором. Планируется, что до середины октября на 10 участках улично-дорожной сети появятся 10 новых светофоров.

Они появятся на следующих участках:

  • улица Чернышевского — улица Яковлева,
  • улица Красных Зорь — 20-я Линия,
  • улица Богдана Хмельницкого — улица Лермонтова,
  • улица Лермонтова — улица Шебалдина,
  • Космический проспект — улица Товстухо,
  • улица 5-я Северная, 195,
  • улица Маяковского — остановка «Степная»,
  • улица Химиков — улица Коммунальная,
  • Черлакский тракт, 3а,
  • Театральная площадь — улица Думская.

Лоты на поставку светофоров уже появились на портале Госзакупок. В ближайшее время от подрядчиков начнут принимать заявки на реализацию проекта организации дорожного движения на проспекте Мира на участке от Красного Пути до улицы Нефтезаводской. В 2022 году на проект «Безопасность дорожного движения» направят более 56 млн рублей.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Пешеходный переход
Подпишитесь
«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
Сегодня, 16:14
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Вчера, 12:27
Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»
Первый матч запланирован на октябрь.
Сегодня, 09:31
Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали
В Омске нашли деньги на ремонт детского сада № 284, где разваливалась кладка.
Сегодня, 12:18
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
Сегодня, 13:41
Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа
Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового главу округа вместо Андрея Горбачева.
Сегодня, 10:04