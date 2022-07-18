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Posted 18 июля 2022, 08:02

Published 18 июля 2022, 08:02

Modified 18 июля 2022, 08:02

Updated 18 июля 2022, 08:02

В Омске на улице Будеркина появится проекционный пешеходный переход

Стало известно, где в Омске сделают новые пешеходные переходы

18 июля 2022, 08:02
Фото: 1MI.

В Омске на улице Будеркина появится проекционный пешеходный переход

До середины октября в Омске появятся еще 10 пешеходных переходов.

В Омске возле остановки транспорта «Шинный завод» появится проекционная «зебра» с подходами, искусственной неровностью, стойками и проектором, дорожными знаками и специальным светофором. Планируется, что до середины октября на 10 участках улично-дорожной сети появятся 10 новых светофоров.

Они появятся на следующих участках:

  • улица Чернышевского — улица Яковлева,
  • улица Красных Зорь — 20-я Линия,
  • улица Богдана Хмельницкого — улица Лермонтова,
  • улица Лермонтова — улица Шебалдина,
  • Космический проспект — улица Товстухо,
  • улица 5-я Северная, 195,
  • улица Маяковского — остановка «Степная»,
  • улица Химиков — улица Коммунальная,
  • Черлакский тракт, 3а,
  • Театральная площадь — улица Думская.

Лоты на поставку светофоров уже появились на портале Госзакупок. В ближайшее время от подрядчиков начнут принимать заявки на реализацию проекта организации дорожного движения на проспекте Мира на участке от Красного Пути до улицы Нефтезаводской. В 2022 году на проект «Безопасность дорожного движения» направят более 56 млн рублей.

#Город#Омск#Пешеходный переход#Новости
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