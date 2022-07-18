Стало известно, где в Омске сделают новые пешеходные переходы

Posted 18 июля 2022, 08:02
Published 18 июля 2022, 08:02
Modified 18 июля 2022, 08:02
Updated 18 июля 2022, 08:02
В Омске возле остановки транспорта «Шинный завод» появится проекционная «зебра» с подходами, искусственной неровностью, стойками и проектором, дорожными знаками и специальным светофором. Планируется, что до середины октября на 10 участках улично-дорожной сети появятся 10 новых светофоров.
Они появятся на следующих участках:
Лоты на поставку светофоров уже появились на портале Госзакупок. В ближайшее время от подрядчиков начнут принимать заявки на реализацию проекта организации дорожного движения на проспекте Мира на участке от Красного Пути до улицы Нефтезаводской. В 2022 году на проект «Безопасность дорожного движения» направят более 56 млн рублей.