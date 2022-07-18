Садовая оккупация. Омская дачница захватила землю соседки и построила на ней туалет

В Омске дачница захватила земли соседки и отказывалась вернуть даже по решению суда. Изъять метры смогли только судебные приставы. Кроме этого, упрямство стоило омичке 5 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.
По материалам дела, объектом спора и судебного разбирательства стало несколько метров земли в СНТ "Лесное". Одна из собственниц провела незаконное межевание и без согласия соседки и перенесла границы на смежном участке. Она установила забор, а на захваченных метрах хозяйственную постройку и туалет. К слову этим, она нарушила и санитарные нормы.
Потерявшая долю участка дачница обратилась в суд. Иск удовлетворили, а ответчицу обязали перенести ограждение и хозпостройки в соответствии с законными границами. Однако требование инстанции женщина проигнорировала. Тогда она получила еще и исполнительный лист со сбором в 5 тысяч рублей. После этого дачница вернула забор на прежнее место.