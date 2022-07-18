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Российские туристы назвали страну, в которой любят отдыхать больше всего.

Вчера, 15:51
По данным сервиса поиска и бронирования туров Travelata, больше половины российских туристов намерены в этом году провести отпуск в Турции.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказали

57 процентов туристов из РФ. Хотя отдых в Турции заметно стал дороже в нынешнем году, даже при этом россияне бронируют номера в пятизвездочных отелях с системой «все включено».

Стоимость тура в Турцию составляет сейчас в среднем почти 168 тысяч рублей против чуть более 105 тысяч рублей в прошлом году.

При этом российские курорты оказались на втором месте. Туда едет каждый четвертый турист, хотя отдых там тоже стал дороже в этом году. Цены поднялись с 55 тысяч до 64 тысяч рублей за тур. Самое популярное место отдыха - Адлер.

Тройку лидеров замыкает Египет, куда этим летом решило отправиться пять процентов туристов.



#Светлана Павлова
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