Российские туристы назвали страну, в которой любят отдыхать больше всего.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказали
57 процентов туристов из РФ. Хотя отдых в Турции заметно стал дороже в нынешнем году, даже при этом россияне бронируют номера в пятизвездочных отелях с системой «все включено».
Стоимость тура в Турцию составляет сейчас в среднем почти 168 тысяч рублей против чуть более 105 тысяч рублей в прошлом году.
При этом российские курорты оказались на втором месте. Туда едет каждый четвертый турист, хотя отдых там тоже стал дороже в этом году. Цены поднялись с 55 тысяч до 64 тысяч рублей за тур. Самое популярное место отдыха - Адлер.
Тройку лидеров замыкает Египет, куда этим летом решило отправиться пять процентов туристов.