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Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали

Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

Аварийный детсад в омских Нефтяниках отремонтировали спустя четыре мсяца

В Омске нашли деньги на ремонт детского сада № 284, где разваливалась кладка.

Прокуратура провела проверку детского сада №284, который находится на улице Нефтезаводской. Родители жаловались на разрушение кирпичной кладки.

Прокуратура не только подтвердила, что в здании серьезно повреждены строительные конструкции, но и обнаружила, что продукты в столовой были без сопроводительных документов. Также в детсаду выявили нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура вынесла четыре постановления об устранении нарушений, а также внесла представление департаменту образования. По результатам его рассмотрения были выделены деньги на ремонтные работы. Сейчас стену привели в порядок.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Детский сад#Ремонт
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