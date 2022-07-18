Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали

Прокуратура провела проверку детского сада №284, который находится на улице Нефтезаводской. Родители жаловались на разрушение кирпичной кладки.
Прокуратура не только подтвердила, что в здании серьезно повреждены строительные конструкции, но и обнаружила, что продукты в столовой были без сопроводительных документов. Также в детсаду выявили нарушения правил пожарной безопасности.
Прокуратура вынесла четыре постановления об устранении нарушений, а также внесла представление департаменту образования. По результатам его рассмотрения были выделены деньги на ремонтные работы. Сейчас стену привели в порядок.