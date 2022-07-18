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Подозрительные яйца. Омские таможенники задержали интересный груз

Подозрительные яйца. Омские таможенники задержали интересный груз

Вчера, 17:30
Фото: www.rsn-omsk.ru

В Омск не пустили яйца из Казахстана

Специалисты омского Роспотребнадзора не пустили через границу яйца для инкубаторов.

Специалисты омского Россельхознадзора не пустили в Омскую область интересный груз — куриные яйца для инкубатора. Груз пытались провезти через пункт «Исилькульский». Все документы на груз были, однако в них содержалась противоречивая информация, рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно документам, яйца были произведены в Свердловской области, а груз следовал з Казахстана. В одних документах говорилось, что груз едет в поселок Ростовка под Омском, а в других — что груз везут в село Прибрежное в Северо-Казахстанской области. Дата оформления одного из документов была нечитаемой.

Эти нарушения не позволили пустить груз через границу. В итоге машину развернули и отправили обратно в Казахстан, а на перевозчика составили протокол по по ч. 1 ст. 10.8 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Груз#Яйца#Граница
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