Подозрительные яйца. Омские таможенники задержали интересный груз

Специалисты омского Россельхознадзора не пустили в Омскую область интересный груз — куриные яйца для инкубатора. Груз пытались провезти через пункт «Исилькульский». Все документы на груз были, однако в них содержалась противоречивая информация, рассказали в пресс-службе ведомства.
Согласно документам, яйца были произведены в Свердловской области, а груз следовал з Казахстана. В одних документах говорилось, что груз едет в поселок Ростовка под Омском, а в других — что груз везут в село Прибрежное в Северо-Казахстанской области. Дата оформления одного из документов была нечитаемой.
Эти нарушения не позволили пустить груз через границу. В итоге машину развернули и отправили обратно в Казахстан, а на перевозчика составили протокол по по ч. 1 ст. 10.8 «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».