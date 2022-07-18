Подозрительные яйца. Омские таможенники задержали интересный груз

Согласно документам, яйца были произведены в Свердловской области, а груз следовал з Казахстана. В одних документах говорилось, что груз едет в поселок Ростовка под Омском, а в других — что груз везут в село Прибрежное в Северо-Казахстанской области. Дата оформления одного из документов была нечитаемой.