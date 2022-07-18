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Омичам угрожают паукообразные, переносящие страшные болезни

Омичам угрожают паукообразные, переносящие страшные болезни

Сегодня, 12:57
Фото: 1MI

В Омской области клещи искусали 1500 детей

Роспотребнадзор огласил свежую статистку.

Омский Роспотребнадзор проанализировал, какое количество омичей покусали клещи. По данным на 18 июля, в больницы обратились 4 795 человек, среди которых было 1 539 детей.

С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 75 тыс человек. От мышей обработали 1 269.7 га, а от клещей — 2 204.7 га.

В лабораториях продолжают изучать клещей, которых сняли с людей. Специалисты исследовали 99% опасных паукообразных и выяснили, что 1,2% из них заражены вирусом клещевого энцефалита. Еще 8,3% приходится на боррелии.

Возбудителями эрихлиоза заражены 0,9% клещей, возбудителями анаплазмоза человека — 0,7%. Что касается клещей из окружающей среды, то клещевым энцефалитом заражены 0,2%.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Роспотребнадзор#Клещи
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