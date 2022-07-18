Новый глава округа, Макдоналдс по-русски и домашний матч «Авангарда». Омск за день

Новость № 1. У Кировского округа появился новый хозяин. Должность главы занял Алексей Наседкин. Ранее этот пост занимал Андрей Горбачев, однако сразу после рабочего объезда Кировска мэром Омска, он ушел в отставку.
Новость № 2. Сегодня в Омске открылся ресторан «Вкусно и точка», который пришел на смену Макдоналдсу. Корреспондент Города55 побывала в числе первых клиентов заведения — узнала, как изменилось меню, цены и интерьеры.
Новость № 3. Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда». Расписание опубликовала континентальная хоккейная лига. В этот день омские хоккеисты сыграют с новосибирской «Сибирью» на G-Drive Арене.