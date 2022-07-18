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Новый глава округа, Макдоналдс по-русски и домашний матч «Авангарда». Омск за день

Новый глава округа, Макдоналдс по-русски и домашний матч «Авангарда». Омск за день

Вчера, 22:29
Фото: 1MI
Понедельник в Омске — версия Города55.

Новость № 1. У Кировского округа появился новый хозяин. Должность главы занял Алексей Наседкин.  Ранее этот пост занимал Андрей Горбачев, однако сразу после рабочего объезда Кировска мэром Омска, он ушел в отставку. 

Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа
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Новость № 2. Сегодня в Омске открылся ресторан «Вкусно и точка», который пришел на смену Макдоналдсу. Корреспондент Города55 побывала в числе первых клиентов заведения — узнала, как изменилось меню, цены и интерьеры.

«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
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Новость № 3. Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда». Расписание опубликовала континентальная хоккейная лига. В этот день омские хоккеисты сыграют с новосибирской «Сибирью» на G-Drive Арене.

Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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