Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Родные и близкие погибшего на камчатке биатлониста Игоря Малиновского назвали дату и место его похорон. Как сообщает МатчТВ со ссылкой на Федерацию биатлона Омской области и тренера погибшего спортсмена, похороны пройдут в селе Мильково Камчатского края в среду, 20 июля.