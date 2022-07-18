Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Родные и близкие погибшего на камчатке биатлониста Игоря Малиновского назвали дату и место его похорон. Как сообщает МатчТВ со ссылкой на Федерацию биатлона Омской области и тренера погибшего спортсмена, похороны пройдут в селе Мильково Камчатского края в среду, 20 июля.
Также СМИ сообщает, что в Минспорта Омской области готовы оказать поддержку родным погибшего биатлониста, который долгое время учился и тренировался в Омске.
Напомним, омский биатлонист Игорь Малиновский разбился на вертолете, выполняя туристический рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон в субботу, 16 июля. Накануне обломки легкого вертолета нашли в нескольких километрах от вулкана.