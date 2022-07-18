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Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским

Вчера, 15:20
Фото: omskportal.ru

Омского биатлониста Малиновского похоронят на Камчатке

Похороны состоятся в Камчатском крае в среду, 20 июля.

Родные и близкие погибшего на камчатке биатлониста Игоря Малиновского назвали дату и место его похорон. Как сообщает МатчТВ со ссылкой на Федерацию биатлона Омской области и тренера погибшего спортсмена, похороны пройдут в селе Мильково Камчатского края в среду, 20 июля.

Также СМИ сообщает, что в Минспорта Омской области готовы оказать поддержку родным погибшего биатлониста, который долгое время учился и тренировался в Омске.

Напомним, омский биатлонист Игорь Малиновский разбился на вертолете, выполняя туристический рейс по маршруту Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон в субботу, 16 июля. Накануне обломки легкого вертолета нашли в нескольких километрах от вулкана. 

#Омск#Общество#Омский биатлонист погиб в результате крушения вертолета на Камчатке#Новости#Омская область#Камчатский край#Игорь Малиновский#Ольга Акамова
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