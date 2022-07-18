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На волосок от гибели. В Омской области нашли обессиленного пропавшего грибника

На волосок от гибели. В Омской области нашли обессиленного пропавшего грибника

Сегодня, 13:13
Фото: 55.мвд.рф

Омские полицейские нашли едва живым пропавшего грибника

Мужчину госпитализировали с подозрением на инсульт.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что накануне, 17 июля, в лесу в Шербакульском районе нашли пропавшего грибника. Мужчина ушел из дома еще в пятницу, 15 июля — он перестал выходить на связь после 17:00 часов.

В ночь на 16 июля в лес у села Максимовка выдвинулись спасатели, волонтеры, местные жители и правоохранители. Поиски не дали результатов, и только днем 17 июля мужчину обнаружили в 8 км от села.

Мужчину обнаружил оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Шербакульскому Сергей Карпенко, который на личном авто вместе с женой выехал на поиски. Сельчанин лежал на земле и выглядел болезненно. На место вызвали скорую помощь.

Омича решили госпитализировать — врачи подозревают у мужчины инсульт. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Полиция#ГИБДД#Видео
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