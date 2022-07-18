На волосок от гибели. В Омской области нашли обессиленного пропавшего грибника

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что накануне, 17 июля, в лесу в Шербакульском районе нашли пропавшего грибника. Мужчина ушел из дома еще в пятницу, 15 июля — он перестал выходить на связь после 17:00 часов.