На озере Данилово на границе с Омской областью в жестокой разборке пострадал школьник

Жуткая история произошла в Новосибирском регионе в Кыштовском районе. На озере Данилово, которое граничит с Муромцевским районом Омской области взрослые мужчины жестоко избили 9-летнего школьника. Ребенка доставили в больницу в Омск с многочисленными гематомами. О неприятной истории сообщили очевидцы в паблике «ЧП Новосибирск».
По словам автора поста, от кулаков пьяных дебоширов пострадал не только ребенок, но родители и несколько взрослых, которые пытались мальчика защитить.
«Дебоширы пилили деревья на берегу бензопилой, обустраивали свой лагерь, на молодые березки натягивали тент. И ребенок сказал: «Дяденька, что же вы делаете, они же живые», — говорится в публикации.
По словам автора поста, после этих слов на мальчика накинулись с кулаками. А на взрослых и администрацию, которая пыталась остановить живодеров — с топорами. Школьника доставили в больницу, родители вызвали полицию и написали заявление.
«Да, полиция приехала! Но в обед на следующий день когда все отдыхающие всю ночь сидели в страхе и ожидании помощи! Пострадавшие люди уехали с испорченным отпуском, а дебоширы как пили там так и остались на озере!», — рассказывает автор поста.
В Новосибирском УМВД прокомментировали, что мужчину, который избил ребенка, направят на судмедэкспертизу.
«Одна из женщин пояснила, что в ходе конфликта ее несовершеннолетнему сыну были нанесены телесные повреждения. Ему будет выдано направление на прохождение судебно -медицинской экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что по словам автора публикации, на озере оборудовано место для отдыха, а въезд туда платный.