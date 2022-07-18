Медики рассказали о состоянии раненого при расстреле семьи из Новошахтинска ребенка

Четырехлетняя девочка, пострадавшая при расстреле семьи в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на kp.ru и на источник издания в региональном Минздраве. В настоящее время ребенок находится в больнице в реанимации.