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Медики рассказали о состоянии раненого при расстреле семьи из Новошахтинска ребенка

Медики рассказали о состоянии раненого при расстреле семьи из Новошахтинска ребенка

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Четырехлетняя девочка, пострадавшая при расстреле семьи в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на kp.ru и на источник издания в региональном Минздраве. В настоящее время ребенок находится в больнице в реанимации.

Девочка получила ранение в шею, медики подключили ребенка к системе искусственной вентиляции легких. Прогнозов относительно состояния девочки медики пока не дают, ребенку оказывается необходимая помощь.

15 июля в Новошахтинске Ростовской области в расстрелянном доме были обнаружены тела четырех человек — трех взрослых и ребенка. Рядом с ними была найдена выжившая четырехлетняя девочка, которую оперативно доставили в больницу.

В областном следственном комитете сообщили, что подозреваемый в преступлении задержан — это 36-летний местный житель, знакомый с одной из жертв убийства. Расследование гибели людей продолжается.

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