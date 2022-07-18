Медики рассказали о состоянии раненого при расстреле семьи из Новошахтинска ребенка

Четырехлетняя девочка, пострадавшая при расстреле семьи в Новошахтинске Ростовской области, находится в тяжелом состоянии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на kp.ru и на источник издания в региональном Минздраве. В настоящее время ребенок находится в больнице в реанимации.
Девочка получила ранение в шею, медики подключили ребенка к системе искусственной вентиляции легких. Прогнозов относительно состояния девочки медики пока не дают, ребенку оказывается необходимая помощь.
15 июля в Новошахтинске Ростовской области в расстрелянном доме были обнаружены тела четырех человек — трех взрослых и ребенка. Рядом с ними была найдена выжившая четырехлетняя девочка, которую оперативно доставили в больницу.
В областном следственном комитете сообщили, что подозреваемый в преступлении задержан — это 36-летний местный житель, знакомый с одной из жертв убийства. Расследование гибели людей продолжается.