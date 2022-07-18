Крайние меры. В Омске жители многоэтажки добились нормальной воды вместо ржавой

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с проблемами столкнулись жильцы дома № 226 на ул. 18-й Военный городок. С марта 2022 года в доме шла ржавая вода, и управляющая компания никак не исправляла ситуацию.
После огласки в СМИ за ситуацию взялась прокуратура Октябрьского округа Омска. Во время проверки выяснилось, что управляющая компания в феврале текущего года провела установку теплообменника и терморегулятора в доме.
После этого изменилась схема подачи горячего водоснабжения на закрытую, коррозия и ржавчина из труб горячего водоснабжения вымывалась водопроводной водой, окрашивая воду в желтый цвет. Несколько месяцев жильцам приходилось пользоваться ржавой водой.
Только после вмешательства прокуратуры округа ООО «Триод» промыла водопровод, вымыв всю ржавчину. Теперь горячая вода в квартиры поступает без примесей. Директору управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении, пояснили в ведомстве.