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Крайние меры. В Омске жители многоэтажки добились нормальной воды вместо ржавой

Крайние меры. В Омске жители многоэтажки добились нормальной воды вместо ржавой

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI

Жители омской многоэтажки добились подачи нормальной воды вместо ржавой

Добиваться улучшения состояния водопровода пришлось при помощи прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с проблемами столкнулись жильцы дома № 226 на ул. 18-й Военный городок. С марта 2022 года в доме шла ржавая вода, и управляющая компания никак не исправляла ситуацию. 

После огласки в СМИ за ситуацию взялась прокуратура Октябрьского округа Омска. Во время проверки выяснилось, что управляющая компания в феврале текущего года провела установку теплообменника и терморегулятора в доме. 

После этого изменилась схема подачи горячего водоснабжения на закрытую, коррозия и ржавчина из труб горячего водоснабжения вымывалась водопроводной водой, окрашивая воду в желтый цвет. Несколько месяцев жильцам приходилось пользоваться ржавой водой. 

Только после вмешательства прокуратуры округа ООО «Триод» промыла водопровод, вымыв всю ржавчину. Теперь горячая вода в квартиры поступает без примесей. Директору  управляющей компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится на рассмотрении, пояснили в ведомстве. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Вода#Ржавая вода#Водопровод#Прокуратура
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