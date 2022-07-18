Компания «Атомайз» совместно с Росбанком выпустили первый в России ЦФА

Эксперты отмечают, что новую цифровую технологию можно использовать не только для выпуска углеродно-нейтрального никеля и токенизации металлов. Ее можно применять в искусстве, туристической и банковской отраслях, в сфере недвижимости. Если есть проблемы при покупке художественного произведения, то возможно стать его совладельцем. Эрмитаж в 2021 году уже токенизировал полотна да Винчи, Моне, Ван Гога и других художников. NFT на основе некоторых картин Государственного Эрмитажа появлялись на маркетплейсе Binance.