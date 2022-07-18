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Компания «Атомайз» совместно с Росбанком выпустили первый в России ЦФА

Вчера, 16:38
Российская платформа «Атомайз Россия» и Росбанк объявили о выпуске первого в РФ цифрового финансового актива (ЦФА). Это токен на палладий, который содержит в себе право на финансовое требование, эквивалентное рыночной стоимости этого металла.

В 2021 году начал действовать Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», передают newizv.ru. Однако участники бизнес-сообщества ожидали, когда же произойдут изменения в налоговой сфере. Компания «Интеррос» Владимира Потанина вложила инвестиции в «Атомайз» - первую платформу, которая выпустила токен сразу после подписания президентом РФ изменений в НК РФ по ЦФА.

Глава инвесткомпании «Интеррос» Владимир Потанин считает, что появление первого в стране индустриального токена ознаменовало переход экономики нашего государства в новый период – эпоху токенизации.

Первым эмитентом стало дочернее подразделение международного фонда Global Palladium Fund с портфелем ценных металлов GPF Investments в Российской Федерации. Компания «Вектор Икс» и Росбанк выступили в качестве первых инвесторов на платформе. 

По словам руководителя GPF Investments Владимира Пронского, платиновые металлы являются привлекательной группой в инвестиционном отношении. В частности, в мире растет спрос на палладий.

Гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева рассказала, что блокчейн-платформа компании уникальна. Она позволила организации стать первой в реестре операторов информационной системы цифровых активов. Для этого специалисты компании долго взаимодействовали с органами законодательства и регулятором. Результатом стало усовершенствование законов в новейшей индустрии, что привело к смене парадигмы финансовых российских рынков.

В разработке законопроекта о ЦФА принимала участие компания «Интеррос» и лично ее руководитель Владимир Потанин. «Атомайз» займет ключевую позицию в цифровой экосистеме «Интерроса», элементами которой также станут Росбанк, компании «Рексофт» и «Тинькофф».

ЦФА представляют собой инструмент, выпуск и обращение которого производятся с использованием технологии блокчейна на специальных, разрешенных Центробанком платформах. Цифровые активны отличаются от криптовалют тем, что у них есть конкретные обязанные лица. Они должны соблюдать все требования, которые предусмотрены выпуском ЦФА, а также отвечать за выпуск и обмен активов.

Эксперты отмечают, что новую цифровую технологию можно использовать не только для выпуска углеродно-нейтрального никеля и токенизации металлов. Ее можно применять в искусстве, туристической и банковской отраслях, в сфере недвижимости. Если есть проблемы при покупке художественного произведения, то возможно стать его совладельцем. Эрмитаж в 2021 году уже токенизировал полотна да Винчи, Моне, Ван Гога и других художников. NFT на основе некоторых картин Государственного Эрмитажа появлялись на маркетплейсе Binance.

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