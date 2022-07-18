Казахстан получит выгоду от антироссийских санкций

Казахстан уже занял свое место среди стран-организаторов процессов параллельного импорта для Российской Федерации. Через его территорию товары со всей Азии поступают в нашу страну. Существуют возможности и для европейских товаров, хотя такая логистика организована немного сложнее.
Известно, что власти Казахстана давали заявление о невозможности ведения торговли подсанкционными товарами с РФ. Тем не менее, на практике дело обстоит совсем иначе, пишет infox.ru.
Также президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о разработке программы релокации компаний, ушедших с рынка РФ.
В мае 2022 года президент Токаев заявлял о значимости ЕАЭС в мировой экономике и желании принять на территории Казахстана компании, покинувшие Россию. Токаев заявлял, что глобальные предприятия умеют считать деньги, поэтому на отказ от огромной доли потребителей из РФ они вряд ли пойдут.
Обнародовав эту мысль, он призвал поторопиться работающих над совместными проектами специалистов, чтобы создать «скоростные трансконтинентальные торговые коридоры» и эффективно противодействовать глобальным вызовам.