Готовим лодку. На Омск надвигается похолодание и сильные ливни

Сегодня, 18 июля температура воздуха в Омске будет колебаться от +15 до +24 градусов. Завтра, 19 июля, будет немного теплее, столбик термометра поднимется до +17…+25 градусов. В среду, 20 июля, будет идти дождь, однако теплая погода сохранится. Температура воздуха составит +17…+24 градуса.
В четверг, 21 июля, в городе похолодает до +15…+19, будет идти дождь, выпадет 19.7 мм осадков. В пятницу, 22 июля, дождливая погода сохранится. Столбик термометра покажет +14…+21 градус, ожидается гроза. В субботу, 23 июля, будет идти дождь. Температура воздуха составит +12…+22 градуса.
В воскресенье, 24 июля, похолодает до +10…+18 градусов, будет сильный ливень, выпадет 25.6 мм осадков. В понедельник, 25 июля, в городе начнет стремительно холодать. Столбик термометра покажет +10…+15 градусов, будет дождливо. Во вторник, 26 июля, дождь все еще будет идти, будет прохладно до +10…+14 градусов. В среду, 27 июля, похолодает до +9 градусов, ожидается дождь.