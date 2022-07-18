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Готовим лодку. На Омск надвигается похолодание и сильные ливни

Готовим лодку. На Омск надвигается похолодание и сильные ливни

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI

В Омске до конца июля будут идти дожди

По информации сайта «Гисметео», в Омске ожидается дождливая погода.

Сегодня, 18 июля температура воздуха в Омске будет колебаться от +15 до +24 градусов. Завтра, 19 июля, будет немного теплее, столбик термометра поднимется до +17…+25 градусов. В среду, 20 июля, будет идти дождь, однако теплая погода сохранится. Температура воздуха составит +17…+24 градуса.

В четверг, 21 июля, в городе похолодает до +15…+19, будет идти дождь, выпадет 19.7 мм осадков. В пятницу, 22 июля, дождливая погода сохранится. Столбик термометра покажет +14…+21 градус, ожидается гроза. В субботу, 23 июля, будет идти дождь. Температура воздуха составит +12…+22 градуса.

В воскресенье, 24 июля, похолодает до +10…+18 градусов, будет сильный ливень, выпадет 25.6 мм осадков. В понедельник, 25 июля, в городе начнет стремительно холодать. Столбик термометра покажет +10…+15 градусов, будет дождливо. Во вторник, 26 июля, дождь все еще будет идти, будет прохладно до +10…+14 градусов. В среду, 27 июля, похолодает до +9 градусов, ожидается дождь.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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