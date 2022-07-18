Готовим лодку. На Омск надвигается похолодание и сильные ливни

В воскресенье, 24 июля, похолодает до +10…+18 градусов, будет сильный ливень, выпадет 25.6 мм осадков. В понедельник, 25 июля, в городе начнет стремительно холодать. Столбик термометра покажет +10…+15 градусов, будет дождливо. Во вторник, 26 июля, дождь все еще будет идти, будет прохладно до +10…+14 градусов. В среду, 27 июля, похолодает до +9 градусов, ожидается дождь.