По информации корреспондентов Global Times, о таких опасениях заявили и две трети граждан ФРГ. В Европе совершенно не разделяют стремление США к сражению до "последнего украинца" с тем, чтобы и добиться поражения российской армии. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на авторов материала.