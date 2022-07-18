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Германия опасается Третьей мировой войны из-за поставок оружия Украине

Вчера, 15:43
Поставки Киеву тяжелого вооружения и обучение украинских военнослужащих в значительной степени повышают риск начала Третьей мировой войны. Такого мнения придерживается депутат бундестага Севим Дагдален.

По информации корреспондентов Global Times, о таких опасениях заявили и две трети граждан ФРГ. В Европе совершенно не разделяют стремление США к сражению до "последнего украинца" с тем, чтобы и добиться поражения российской армии. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на авторов материала.

Немецкий парламентарий утверждает, что, объявляя о санкциях против России, немецкая власть идет на экономическое самоубийство. По словам Дагдален, в связи с экономической войной с Москвой под угрозу попадает вся модель процветания ФРГ.

Более того, западные антироссийские санкции не только не завершат конфликт, но и дадут эффект бумеранга, убеждена политик. Немецкий депутат назвала НАТО крупнейшей "военной машины" планеты. Дагдален указала на необходимость создания новой архитектуры безопасности, включающей и Российскую Федерацию. 

 

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