Город55
ГлавноеВсе новости
«Газпром нефть» расширяет сотрудничество с омскими вузами по подготовке специалистов

«Газпром нефть» расширяет сотрудничество с омскими вузами по подготовке специалистов

Сегодня, 11:42
Фото: "Газпромнефть - Каталитические системы"
Студенты омского политеха буду проходить практику на современном заводе по выпуску катализаторов.

Дочернее общество «Газпром нефти» по реализации проекта катализаторного завода организует студенческую практику для качественной подготовки для отрасли высококвалифицированных специалистов с уникальными компетенциями. Договор об этом подписали «Газпромнефть - Каталитические системы» с Омским государственным технологическим университетом. 

Фото: "Газпромнефть - Каталитические системы"

«Газпромнефть — Каталитические системы» строит первый в России современный завод по выпуску инновационных катализаторов нефтепереработки, необходимых для выпуска современного экологичного топлива. Мощность производства — 21 тысяча тонн продукции в год. Такой объем позволит полностью обеспечить российскую нефтеперерабатывающую отрасль катализаторами.

На предприятии создано более 300 рабочих мест уже идет набор специалистов. «Газпромнефть — Каталитические системы» организовало на своей площадке практические занятия для студентов Омского государственного технического университета.

«Внедрение системы производственной практики для студентов расширит возможности подготовки для отрасли уникальных специалистов, обладающих компетенциями в катализаторной сфере», — считает генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев, — «студенты получают навыки профессиональной деятельности, работы в коллективе, знакомятся с нашим проектом. Не исключено, что кто-то из сегодняшних практикантов по окончанию учебы свяжет свою жизнь с катализаторным производством. У нас в коллективе уже трудятся молодые специалисты — недавние выпускники омских вузов».
 
Фото: "Газпромнефть - Каталитические системы"

Стороны сотрудничают в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов». Это комплексная система взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированная на развитие партнерства и кросс-функционального взаимодействия. Кроме того, «Лига вузов» включает цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпром нефти» для совместной реализации проектов любого масштаба.

«Студенты Омского политеха, начиная с первого курса, проходят производственную практику на ведущих предприятиях Омской области. Участие в решении реальных задач способствует подготовке квалифицированных кадров, готовых с первых дней включиться в работу. Практика на таком уникальном проекте, как катализаторный завод, дает будущим выпускникам возможность развить уникальные профессиональные компетенции и найти перспективную работу в родном регионе», — отметил проректор по образовательной деятельности ОмГТУ Анатолий Полынский.
#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
«Картошки фри не будет»: в Омске вместо «Макдональдса» открылся «Вкусно — и точка»
Сегодня, 16:14
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
Вчера, 12:27
Стало известно, когда пройдет первая домашняя игра «Авангарда»
Первый матч запланирован на октябрь.
Сегодня, 09:31
Рассыпающийся детский сад в омских Нефтяниках наконец отремонтировали
В Омске нашли деньги на ремонт детского сада № 284, где разваливалась кладка.
Сегодня, 12:18
Обнародованы фотографии с места крушения вертолета, которым управлял омич на Камчатке
Легкомоторный вертолет потерпел крушение в субботу, 16 июля, на Камчатке.
Сегодня, 13:41
Недолго место пустовало. В Омске назначили нового главу Кировского округа
Мэр Омска Сергей Шелест назначил нового главу округа вместо Андрея Горбачева.
Сегодня, 10:04