«Газпром нефть» расширяет сотрудничество с омскими вузами по подготовке специалистов

Дочернее общество «Газпром нефти» по реализации проекта катализаторного завода организует студенческую практику для качественной подготовки для отрасли высококвалифицированных специалистов с уникальными компетенциями. Договор об этом подписали «Газпромнефть - Каталитические системы» с Омским государственным технологическим университетом.
«Газпромнефть — Каталитические системы» строит первый в России современный завод по выпуску инновационных катализаторов нефтепереработки, необходимых для выпуска современного экологичного топлива. Мощность производства — 21 тысяча тонн продукции в год. Такой объем позволит полностью обеспечить российскую нефтеперерабатывающую отрасль катализаторами.
На предприятии создано более 300 рабочих мест уже идет набор специалистов. «Газпромнефть — Каталитические системы» организовало на своей площадке практические занятия для студентов Омского государственного технического университета.
«Внедрение системы производственной практики для студентов расширит возможности подготовки для отрасли уникальных специалистов, обладающих компетенциями в катализаторной сфере», — считает генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев, — «студенты получают навыки профессиональной деятельности, работы в коллективе, знакомятся с нашим проектом. Не исключено, что кто-то из сегодняшних практикантов по окончанию учебы свяжет свою жизнь с катализаторным производством. У нас в коллективе уже трудятся молодые специалисты — недавние выпускники омских вузов».
Стороны сотрудничают в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов». Это комплексная система взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированная на развитие партнерства и кросс-функционального взаимодействия. Кроме того, «Лига вузов» включает цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпром нефти» для совместной реализации проектов любого масштаба.
«Студенты Омского политеха, начиная с первого курса, проходят производственную практику на ведущих предприятиях Омской области. Участие в решении реальных задач способствует подготовке квалифицированных кадров, готовых с первых дней включиться в работу. Практика на таком уникальном проекте, как катализаторный завод, дает будущим выпускникам возможность развить уникальные профессиональные компетенции и найти перспективную работу в родном регионе», — отметил проректор по образовательной деятельности ОмГТУ Анатолий Полынский.