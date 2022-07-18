«Газпром нефть» расширяет сотрудничество с омскими вузами по подготовке специалистов

Стороны сотрудничают в рамках проекта «Газпром нефти» «Лига вузов». Это комплексная система взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, ориентированная на развитие партнерства и кросс-функционального взаимодействия. Кроме того, «Лига вузов» включает цифровую платформу, которая позволяет формировать кросс-функциональные команды с участием представителей вузов и «Газпром нефти» для совместной реализации проектов любого масштаба.