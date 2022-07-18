Финский политолог Аалтола предупредил Европу о "зиме недовольства"

Высокие цены на бензин явно сигнализируют о том, что приближается кризис, пишут корреспонденты Pravda.Ru. Европу ожидают предстоящей зимой дефицит энергетических носителей и дальнейший рост цен, прогнозирует Аалтола.
Кризис в Евросоюзе неизбежно повлечет за собой конфликт интересов разных социальных групп и приведет в итоге к "расколу в демократиях", убежден политолог. Стратегия единства ЕС в вопросе санкций против России рискует ощутимо пошатнуться в связи со сложностями в экономике, резюмировал эксперт.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее выступил с заявлением о том, что Евросоюз не пойдет на отмену антироссийских санкций, если между Москвой и Киевом будет заключена «мировая» на условиях Кремля.