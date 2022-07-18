Финский политолог Аалтола предупредил Европу о "зиме недовольства"

Кризис в Евросоюзе неизбежно повлечет за собой конфликт интересов разных социальных групп и приведет в итоге к "расколу в демократиях", убежден политолог. Стратегия единства ЕС в вопросе санкций против России рискует ощутимо пошатнуться в связи со сложностями в экономике, резюмировал эксперт.