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Финский политолог Аалтола предупредил Европу о "зиме недовольства"

Вчера, 15:44
Лидерам государств Европы уже сейчас нужно активно заниматься подготовкой ресурсов, которые потребуются "зимой недовольства". Такого мнения придерживается финский политолог Мика Аалтола.

Высокие цены на бензин явно сигнализируют о том, что приближается кризис, пишут корреспонденты Pravda.Ru. Европу ожидают предстоящей зимой дефицит энергетических носителей и дальнейший рост цен, прогнозирует Аалтола.

Кризис в Евросоюзе неизбежно повлечет за собой конфликт интересов разных социальных групп и приведет в итоге к "расколу в демократиях", убежден политолог. Стратегия единства ЕС в вопросе санкций против России рискует ощутимо пошатнуться в связи со сложностями в экономике, резюмировал эксперт.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее выступил с заявлением о том, что Евросоюз не пойдет на отмену антироссийских санкций, если между Москвой и Киевом будет заключена «мировая» на условиях Кремля.

 

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