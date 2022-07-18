Эксперт: Благодаря особым чертам характера Мандела выдержал 27 лет тюрьмы

По сообщению NEWS.ru, в связи с Международным днем Нельсона Манделы Федорович дал комментарий, в котором объяснил, что будущий президент ЮАР смог выдержать тяготы тюремного заключения в течение двадцати семи лет из-за особенностей характера.
По словам эксперта, у каждого человека есть индивидуальные черты характера, но не все смогут так, как Мандела. Федорович считает, что у Манделы есть набор психологических качеств, которые помогли ему выдержать длительное заключение в тюрьме.
Ранее внучка Нельсона Манделы Ндилека потребовала от украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы он соблюдал принципы человечности, чтобы мирно урегулировать ситуацию в государстве. По ее слова, военная спецоперация Российской Федерации по освобождению Донбасса показала, что на Украине к чернокожим беженцам относятся иначе, чем к гражданам европейского происхождения.