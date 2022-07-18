Депутатов Госдумы возмутил законопроект о рекламе

У компаний, работающих на рекламном рынке, и вовсе мнение о законопроекте как о рейдерском. Поскольку после принятия закона не будет 90 процентов участников рекламного рынка, а 150 тысяч человек лишатся рабочих мест. Еще не надо забывать о том, что разорившиеся компании не смогут вернуть взятые кредиты на общую сумму в 15 миллиардов рублей. Представителями отрасли уже направлено коллективное письмо в адрес российского правительства, Госдумы, Совета Федерации и руководителя ФАС Максима Шаскольского.