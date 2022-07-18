Депутатов Госдумы возмутил законопроект о рекламе

Как сообщает iz.ru, законопроект не понравился представителям большинства фракций, которые участвовали в обсуждении поправок. Так, по мнению члена фракции КПРФ Николая Арефьева, хотя закон вроде бы призван обеспечивать национальную безопасность, но до сих пор не было ни одного случая, чтобы цифровые рекламные конструкции стали местом размещения информации, угрожающей безопасности страны.
«Непонятно, зачем идти вперед паровоза и говорить, что у нас угрожает стране рекламный бизнес», - говорит он.
Как отмечает депутат, Госдума при обсуждении такого законопроекта становится на сторону только одного частного лица, который от этого получит выгоду. По его мнению, такая инициатива нуждается в проверке на антикоррупционность. Он назвал обсуждение закона, не имеющего никакого отношения к тому, что представляет собой безопасность страны, «позорным».
Депутата от «Единой России» Николая Будуева тоже заинтересовало, почему одной частной структуре передают контроль за рекламным рынком всей России, что фактически монополизирует отрасль.
Он задался вопросом, почему ей без торгов достанутся все самые привлекательные места в регионах на ее усмотрение сроком на 30 лет? Причем не будут учитываться регламенты технической безопасности, архитектурные требования и те, что относятся к культурному наследию.
У компаний, работающих на рекламном рынке, и вовсе мнение о законопроекте как о рейдерском. Поскольку после принятия закона не будет 90 процентов участников рекламного рынка, а 150 тысяч человек лишатся рабочих мест. Еще не надо забывать о том, что разорившиеся компании не смогут вернуть взятые кредиты на общую сумму в 15 миллиардов рублей. Представителями отрасли уже направлено коллективное письмо в адрес российского правительства, Госдумы, Совета Федерации и руководителя ФАС Максима Шаскольского.
Об этом же в ходе обсуждений говорил Арефьев. По его словам, результатом введения закона станет полное уничтожение рекламной отрасли и передача ее монополисту - коммерческой организации.
Но даже горячая дискуссия не помешала принять закон в первом чтении большинством голосов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ко второму обсуждению должны быть сформированы поправки, которые бы удовлетворили тех, кто голосовал против законопроекта. По его мнению, должны быть преференции для отечественного бизнеса, а процесс должен стать максимально прозрачным. Доработать закон депутаты должны до 13 августа.