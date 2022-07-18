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Бил кулаками и ногами. Омского депутата накажут за драку

Бил кулаками и ногами. Омского депутата накажут за драку

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI

В Омской области будут судить сельского депутата за драку

Депутат Совета Иртышского сельского поселения Омского района напал на прохожего.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Совета Иртышского сельского поселения Омского района. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Следователи выяснили, что ночью 30 декабря 2021 года фигурант уголовного дела напал на 33-летнего мужчину в поселке Иртышский. Депутат набросился на пострадавшего с кулаками и ударил его по лицу.

Когда мужчина спрятался в кафе, обвиняемый отправился следом и начал бить его кулаками и ногами. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Депутат#Прокуратура Омской области
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