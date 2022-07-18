Бил кулаками и ногами. Омского депутата накажут за драку

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Совета Иртышского сельского поселения Омского района. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Следователи выяснили, что ночью 30 декабря 2021 года фигурант уголовного дела напал на 33-летнего мужчину в поселке Иртышский. Депутат набросился на пострадавшего с кулаками и ударил его по лицу.
Когда мужчина спрятался в кафе, обвиняемый отправился следом и начал бить его кулаками и ногами. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело передали в суд.