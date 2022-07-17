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Posted 17 июля 2022, 06:57

Published 17 июля 2022, 06:57

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

На Омск надвигается гроза и похолодание до +9 градусов

Жара и грозы. В Омск придет странная неоднозначная погода

17 июля 2022, 06:57
Фото: 1MI.

На Омск надвигается гроза и похолодание до +9 градусов

Омичам стоит одеваться полегче, но брать с собой зонтик.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется без осадков. В понедельник температура воздуха не поднимется выше +27 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

Похолодает в ночь на вторник +9…+14. Ветер стихнет до трех метров в секунду, однако уже днем поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха 19 июля +24…+29 градусов.

В среду омичей ждет кратковременный дождь, гроза. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, местами похолодает до +21.

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