«Во всей красе». Омичи увидели редкое небесное явление

В ночь с 15 на 16 июля омские любители астрономии наблюдали редкое атмосферное явление — «серебристые» облака. Это крайне разреженные воздушны массы, видны только летом в глубоких сумерках: после заката или перед восходом.
Сфотографировать облака, которые также называют мезосферными или светящимися, удалось директору омского планетария Владимиру Крупко. Он опубликовал серию снимков на своей странице во ВКонтакте.
«„Серебристые облака“ во всей красе на фоне Юпитера и Марса, над Венерой и ушедшие на юг Омской области», — подписал пост астроном.