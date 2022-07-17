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Вандализм для Любочки. Омич совершил некрасивый поступок в новом сквере

Вандализм для Любочки. Омич совершил некрасивый поступок в новом сквере

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI

Омич проломил крышу машины в новом сквере «Люба, давай»

Поступок молодого человека запечатлели на камеру. На месте были правоохранители, но это не спасло декорацию.

Омичи сообщают об акте вандализма в новом городском пространстве. Сообщество «Сегодня в Омске» опубликовало видеозапись, сделанную в сквере «Люба, давай». Напомним, он открылся недавно в центре Омска, напротив памятника Любочке.

На кадрах видно, как молодой человек забрался на красный автомобиль-декорацию. Он сломал мягкую крышу машины. «Лазил в салоне и прыгал, в конце и вовсе прошелся ногами по капоту», — описал происходившее очевидец.

Запись разместили днем 16 июля. В посте сказано, что инцидент произошел вечером 15 числа. Судя по видео, мимо развеселившегося мужчины проходили правоохранители, однако не обратили внимания на происходящее.

В комментариях омичи единогласно осудили поступок молодого человека. «Потом такие еще жалуются, что город плохой и все во всем виноваты, мусор везде», — написал пользователь соцсети.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети
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