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В столкновении сразу четырех авто пострадали две омички

В столкновении сразу четырех авто пострадали две омички

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Выезд на встречную полосу обернулся масштабной аварией.

16 июля в 13:45 стало известно об аварии. Есть пострадавшие, передает Госавтоинспекция.

29-летняя женщина за рулем «Toyota Platz» ехал по улице Лукашевича со стороны проспекта Мира в направлении Степанца. В районе дома № 33 выехала на «встречку» и столкнулась сразу с тремя авто: «Subaru Forester», «Subaru Impreza» и «Mazda Premacy».

В результате ДТП омичка на «Toyota Platz», а также 37-летняя пассажирка «Subaru Impreza» были госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Полиция#ДТП с пострадавшими
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