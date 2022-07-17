В столкновении сразу четырех авто пострадали две омички

29-летняя женщина за рулем «Toyota Platz» ехал по улице Лукашевича со стороны проспекта Мира в направлении Степанца. В районе дома № 33 выехала на «встречку» и столкнулась сразу с тремя авто: «Subaru Forester», «Subaru Impreza» и «Mazda Premacy».