В столкновении сразу четырех авто пострадали две омички

16 июля в 13:45 стало известно об аварии. Есть пострадавшие, передает Госавтоинспекция.
29-летняя женщина за рулем «Toyota Platz» ехал по улице Лукашевича со стороны проспекта Мира в направлении Степанца. В районе дома № 33 выехала на «встречку» и столкнулась сразу с тремя авто: «Subaru Forester», «Subaru Impreza» и «Mazda Premacy».
В результате ДТП омичка на «Toyota Platz», а также 37-летняя пассажирка «Subaru Impreza» были госпитализированы.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.