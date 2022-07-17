В Омске при столкновении иномарок пострадал двухлетний малыш

16 июля в Центральному округе Омска произошла ДТП с пострадавшими. Предварительную картину событий описали Госавтоинспекторы.
О происшествии стало известно в 14:45. Водитель 27 лет ехал на «Volkswagen Transporter» по улице Яковлева. В районе дома № 143, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Hyundai Solaris». За рулем последнего — 30-летняя женщина.
В результате аварии двухлетний ребенок был госпитализирован. Он находился в салоне автомобиля «Hyundai Solaris».
Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия.