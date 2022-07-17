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Свыше 22 млн руб. Омичка незаконно обналичивала чужой маткапитал

Свыше 22 млн руб. Омичка незаконно обналичивала чужой маткапитал

Сегодня, 14:55
Фото: 1MI

Омичка незаконно обналичила 22 млн руб с маткапитала

Женщину задержали почти год назад. Мошенническая схема раскрыта. Расследование продолжается.

Омичку обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2017 по 2021 год женщина размещала объявления об услугах по обналичиванию маткапитала, якобы законным путем. Так находила семьи в трудном материальном положении. Омичка входила к ним в доверие, оформляла необходимые документы.

«Жертвы» мошенницы подписывали подложные договоры купли-продажи недвижимости, оформляли заем на строительство жилого дома на фиктивно приобретенной земле. После одобрения женщина под разными предлогами забирала деньги, уверяла, что средства маткапитала поступят позже.

При этом Пенсионный фонд переводил выплату не получателям, а кредитному кооперативу в счет погашения основного долга и процентов по договору займа. Такие действия были возможны благодаря собранным фигуранткой документам.

С помощью этой схемы незаконно обналичены 56 семейных капитала. Сумма общего ущерба — свыше 22 миллионов рублей.

Омичку задержали осенью 2021 года. Расследование продолжается. Сейчас идет допрос свидетелей, назначены компьютерные и почерковедческие экспертизы, изучаются документы.

#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество
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